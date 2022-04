Arnaud VIVIER

Natif de La Rochelle.



Aprés une carrière dans la Bureautique....+ de 10 ans,j'ai jeté mon intérêt sur le service à domicile.



ARMAX PRODUCTION est spécialisée dans le service à domicile(Mènage, repassage, garde d'enfants avec soutien scolaire, jardinage...)notre but vous donnez du temps libre.



Je suis agréé par l'état, ce qui permet à mes clients de réduire de 50 % le coût de leurs factures sur les impôts directs...(Si vous ne payez pas d'impôts celà devient du crédit d'impôt).



Nous sommes prestataires et non mandataires...Toute la différence repose sur le fait que nos clients ne paient pas les charges salariales(caisse de retraite, chomage, maladie).



Nous nous occupons également des congès payés et disposons d'une R.C PRO(Assurance en cas de casse ou autre à votre domicile).



Il n'y a aucun frais de dossier ou d'ouverture de compte...Vous payez ce que vous consommez au mois.(Nombre d'heures X Tarif Horaire dans le mois).



Contactez-moi afin d'établir et d'adapter ensemble la plus juste prestation pour votre domicile ; et bénéficiez d'avantages fiscaux.

.



ARMAX PRODUCTION

14 rue Auguste RENOIR

64000 PAU



www.abc-des-services.fr



06.30.47.59.30

05.59.026.322



contact@abc-des-services.fr



Mes compétences :

Aide à la personne

Électroniques

Services à la personne