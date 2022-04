Arnaud VOOG

Ingénieur divisionnaire des travaux publics de l’Etat (ENTPE), je possède une solide expérience en maîtrise d’ouvrage et en maîtrise d’œuvre (15 ans).

Après m'être investi pendant 10 ans au sein du Ministère des transports, dans la maitrise d'ouvrage et la maitrise d'oeuvre de projets d'infrastructures routières, la passation et le suivi de DSP et de PPP, j'ai rejoint le groupe setec en septembre 2011 pour assurer la direction de missions d’aménagement et d’infrastructures, en maîtrise d'ouvrage déléguée (transports urbains et infrastructures ferroviaires) et en conduite d'opération (aménagements urbains).

Depuis 2015, j'interviens en tant que directeur de projet adjoint de la mission d'assistance à maitrise d'ouvrage du Canal Seine Nord Europe (projet fluvial à grand gabarit).



Mes compétences :

Direction de projets

Encadrement d'équipe