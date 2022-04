Juliette MAISONS

Bientôt 10 ans de riches expériences professionnelles dans l’univers du vin, des terroirs agricoles et viticoles en France comme à l’international :



- Une approche directe des professionnels de la filière pour la vente de vin, la prestation de services innovants pour l’étude des sols et de la plante, ainsi que pour le stockage de vin ;

- Une vision transversale du secteur viti-vinicole à la fois technique et commerciale ;

- Un réseau personnel et professionnel stratégique établi au fil des années ;

- Une créativité exprimée à travers des actions de communication et de gestion de projets ;

- Ainsi que des connaissances, des salons, des formations, des voyages, des rencontres, des dégustations et de l’aventure …



Ce parcours atypique, me permet de justifier d’un savoir-faire, d’un savoir-être et de l’envie d’accéder à un nouveau challenge professionnel tourné vers la communication, l’événementiel, et les relations de presse -si possible toujours avec un pied dans la vigne- dans le but de valoriser, de faire découvrir et promouvoir les terroirs, les vins et leurs hommes !



Mes compétences :

Urbanisme

Web-marketing

Géophysique

Cartographie SIG

E-commerce

Réseaux sociaux

Prospection commerciale