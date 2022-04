Erwan IDEE

Bonjour,



Je poursuis ma carrière à Safege dans le domaine de l'hydrogéologie et de l'environnement où je suis aujourd'hui chef de projet.

J'exerce dans des régions différentes : en particulier en Normandie mais également en Bretagne, Vosges, Nord pas de Calais, Picardie, Bourgogne... et dans des domaines techniques variés : études réglementaires, Maîtrise d'oeuvre de forages, études de vulnérabilité des ressources en eau.



Spécialisé aujourd'hui dans les études de vulnérabilité de nappe et des aquifères, notamment les interactions avec l'exploitation agricole des sols (Etudes AAC/BAC/Diagnostics Multi-Pressions) et les études du karst (dont traçages), je réalise également des dossiers réglementaires pour des projets industriels (agroalimentaire, ENR, chimie), des aménagements urbains ou portuaires : en lien avec la réglementation ICPE, code de l'environnement ou de la santé.



J'assure également le management des projets : identification des besoins, offre technique et commerciale, gestion financière et administrative, animation des réunions, accompagnement du client, encadrement de jeunes ingénieurs et techniciens.



Je reste à la disposition des personnes qui voudraient, pour leurs projets, en savoir d'avantage sur les compétences à Safege en matière d'hydrogéologie et d'environnement ou pour les curieux intéressés par mon profil.



Mes compétences :

Géologie

Géophysique

Agriculture

Hydrogéologie

Environnement