Arnaud WALLAERT

Vous avez besoin d’améliorer votre visibilité sur internet pour mieux vous faire connaitre, développer vos ventes et/ou communiquer efficacement ?

Alors, renforcez votre empreinte numérique en faisant converger le Contenu, le Référencement et les Médias Sociaux !



Les transformations issues des usages du digital sont certes de plus en plus rapides mais surtout très faciles à adopter. Elles vous obligent à revoir vos méthodes marketing traditionnelles pour diffuser de l’information ciblée, avec plus de réactivité et d’interactions avec les internautes.

Par ailleurs, depuis 2006, la stratégie d’Inbound Marketing*, qui s’appuie sur le Content Marketing, a su démontrer tous les bénéfices qu’elle génère en attirant l’attention des prospects, par la production d’un contenu de qualité, identifié par les moteurs de recherche et partagé sur les médias sociaux. L’approche Inbound Marketing est reconnue pour son efficacité durable, son coût bien moins cher que la publicité classique et son R.O.I facilement identifiable.





Dans ce contexte, j’accompagne les entreprises et les marques à devenir visibles et séduisantes pour convertir leur trafic en clients.





J’ai exercé des fonctions Marketing dans des groupes internationaux pendant 14 ans, avant de plonger dans le web, et plus particulièrement le référencement naturel (SEO) et payant (SEA).

Passionné par les nouvelles voies de communication que nous offre l’e-marketing, je suis quotidiennement les sites de référence américains en Marketing Internet tels que Moz, Top Rank, Content Marketing Institute ou Hubspot.



Je coopère depuis 8 ans avec des petites, moyennes et grandes entreprises (B2B & B2C) qui veulent utiliser internet de manière plus efficace.

Pourquoi pas vous ?





Mes références et atouts :

- près d’une centaine de clients accompagnés dans différents secteurs (finance, services, e-commerce, institutionnels…)

- expert en Search Marketing (référencement naturel et payant = SEO & SEA) ; bonne connaissance des autres leviers d’acquisition de trafic internet

- 14 ans d’expérience en marketing stratégique et opérationnel au sein d’en entreprises internationales

- bonne compréhension et adaptation aux organisations

- qualités relationnelles

- méthodique et précis

- bilingue anglais.







* Inbound Marketing est une stratégie marketing visant à faire venir le client vers soi plutôt que d'aller le chercher avec les techniques de marketing traditionnelles de type outbound marketing (source : Wikipedia).





