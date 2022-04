Arnaud WALLART

J'ai créé il y presque 1 an :

LA CONCIERGERIE DU DOMAINE.

Entreprise développée sur 2 axes :

- Conciergerie de Proximité pour réaliser à la place du client les tâches qu'il n'a pas le temps ou ne souhaite pas faire,

- Mutualisation Travaux en Entretiens sur une zone géographique (regrouper les besoins, sélectionner l'entrepreneur, négocier le tarif et organiser la prestations complète)

Le structure démarre sur la Zone de Bondues (notamment les nombreux lotissements) et les alentours.

Je suis donc intéressé pour entrer en contact avec tout type de client (particulier, professionnel) et également par tout type de prestataire pour répondre aux besoins de mes clients (tout corps de métier)



Plus d'infos sur :

- conciergeriedudomaine@gmail.com

Mes compétences :

Gestion de projet

DJ

Relationnel

Analyse des besoins

Adaptabilité

Intégration