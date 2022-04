Arnaud WARNIER

D'abord titulaire d'une licence RSC (Réseaux et systèmes de communication), je me suis orienté vers un parcours de niveau Master en ESC. Je m'y suis engagé en tant que responsable du bureau des élèves, responsable des étudiants internationaux et membre du conseil d'administration.



J'ai eu la chance de pouvoir passer presque un an en Corée du Sud, au sein de l'université Ajou à Suwon et d'y étudier les relations B to B internationales, la communication d'entreprise, le marketing, le commerce en Asie, l'évolution des RH et des responsabilités sociales de l'entreprise, etc.



Bilingue en Anglais ( TOEIC 960/990), mes séjours en Angleterre et Corée du Sud n'ont fait que renforcer ma pratique de la langue.



Suite à ces études, j'ai occupé le poste de Responsable marketing-terrain (street-marketing) chez ONG conseil. J'ai évolué dans l'entreprise à plusieurs reprises : création de la filiale belge de l'entreprise en collaboration directe avec le Directeur Belgique puis retour en France au poste précédent, enrichi de la responsabilité du recrutement des employés commerciaux de l'entreprise.



Cette expérience de 3 ans m'a amené à de nombreux déplacements (Lille, Paris, Bruxelles, ensemble de la Wallonie, Toulouse, etc.) et donc à une grande flexibilité.



S'en sont suivis une expérience avortée dans le groupe Décathlon (sur-dimensionnement par rapport au poste de directeur de magasin discount en formation occupé) et un an au sein de Médecins sans Frontières sur un poste polyvalent. (management d'équipe, logistique, mise en place de campagnes pilotes, etc.)



J'occupe aujourd'hui les fonctions de responsable opérationnel Nord-de-France & Paris et chargé de recrutement-formation pour Fundraising Initiatives France.



Mes compétences :

Anglais

B2B

B2C

Commercial

Communication

Empathie

Flexible

Formation

Management

Management equipe

Mobile

TOEIC

Vente

Ressources humaines

Flexibilité

Gestion de projet