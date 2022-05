Marie Claire NGOM

Encadrement et formation d’équipes commerciales en face to face / marketing direct



Responsable programmes et projets chargée du pilotage des campagnes de collecte de fonds

pour plusieurs associations de Solidarité nationale et internationale par exemple : UNICEF,

Aide et Action, WWF, Croix Rouge française, Médecins du Monde, Action Contre la Faim, Care, etc.

Lancement de 16 campagnes de collecte de fonds en marketing direct /an



• Conception, mise en place et pilotage de programmes et projets

• Déploiement et mise en œuvre de la stratégie commerciale

• Evaluation et suivi des indicateurs de gestion des missions.

• Coordination des pôles (financiers, administratifs, logistiques, commanditaires etc.)



Formation des équipes de représentants commerciaux (15 sessions de formation / an)

Responsable formation en charge de la formation des managers et des équipes de représentants

En marketing direct face to face, communication directe, relation client



• Analyse et identification des besoins

• Élaboration des outils de formation (PWPT, script, jeux de rôle etc.)

• Création des argumentaires sur les principales objections

• Suivi et pilotage du plan stratégique de formation

• Gestion et animation formation des managers

• Formation des représentants commerciaux



Management d’équipes Commerciale (12 équipes encadrées)

Management hiérarchique de proximité (10-15 collaborateurs par campagne)



• Traduction de la stratégie en objectifs opérationnels

• Encadrement

• Recrutement et constitution des équipes (recrutement de 200 représentants / an)

• Team building

• Coaching

• Fidélisation des représentants

• Mise en œuvre des plans de développement des compétences





Mes compétences :

Management

Chef de projet

Formation professionnelle

Recrutement

Responsable commercial

Prospection

Gestion de projet

Marketing Direct

Commercial

Ressources Humaines