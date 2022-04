Arnaud YOUNES

Architecte d'intérieur de formation, j'ai découvert Internet en 99 au Printemps alors que l'activité débuté. J'ai pu grandir dans mon métier en même temps que l'enseigne à une époque où on pouvait expérimenter des tas de choses.

D'abord Webmaster, puis de plus en plus chef de projet dans les faits, je suis aujourd'hui à l'UGAP (la centrale d'achat de l'état) responsable de la partie front office du portail. Design, ergonomie, fonctionnalités, etc. Mon job consiste à réaliser (ou de faire réaliser), proposer, développer les désir de mes collègues, en apportant mon expérience d'Internet à une entreprise qui découvre ce média.



Mes compétences :

internet

SAP

design

web 2.0

.NET

luxe

ergonomie

Chef de projet

PHP

flash

web

Javascript