Arnaud ZABALDANO

Avocat Défenseur près la Cour d'Appel de Monaco.

La pratique de mon Etude est orientée droit des affaires, tant en contentieux (civil, commercial, pénal et administratif) qu'en arbitrage et en conseil.

Best Friend du Cabinet international Allen & Overy et entretenant des rapports de collaboration étroits avec de nombreux autres cabinets internationaux (d'avocats ou d'audit), la pratique de mon Etude est résolument tournée vers l'international.



Mes compétences :

Droit des affaires

Droit commercial

Droit social

Droit des contrats

Droit de la construction et de l'immobilier

Droit international privé

Droit pénal

Transactions internationales