La société TECHNOCOM vous propose des produits innovants, insolites, technologiques et traditionnels pour conforter votre image de marque et votre politique de communication.



Nous avons sélectionné les meilleurs producteurs européens pour leur confier la production des articles que nous vous proposons.



Notre partenariat étroit en qualité d'Agent Usine nous permet de contrôler rigoureusement toutes les étapes de création de vos produits.



La variété de notre gamme de produits, notre bureau de sourcing ainsi que notre flexibilité permettent de toujours trouver une solution adaptée à votre projet et votre préoccupation du moment.



C'est pourquoi TECHNOCOM ne vous proposera pas les produits de "tout le monde", car communiquer est indispensable, et l'innovation crée la différence.



Mes compétences :

Bio

Communication

conseils aux entreprises

Gravure

Inclusion

Marketing

Objets publicitaires

Supports de communication

Textile

USB