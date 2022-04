Arnaud ZENERINO

Mes compétences s’inscrivent en chimie et plus particulièrement dans le domaine des polymères en émulsion, des particules inorganiques greffées, de la modification de surface de particules inorganiques sphériques et anisotropes, et en chimie des surfaces. J’ai pu acquérir de nombreuses compétences en caractérisations et une autonomie sur les analyses par microscopie à force atomique et par microscopie électronique à balayage à émission de champ (MEB-FEG). Dynamique et s’investissant de manière importante dans les projets de recherche, je sais prendre des responsabilités dans la gestion de projets et j’ai de bonnes capacités de travail en équipe. L’ensemble de mon parcours m’a permis de réaliser plusieurs publications, des brevets d’invention et d’obtenir le prix de thèse C’nano en 2013.



Mes compétences :

Gestion de projet

Nanoparticules

Rhéologie

Polymères

Goniomètrie

Diffusion Dynamique de la Lumière

AFM

Encadrement d'étudiants/stagiaires

Enseignement universitaire

Imagerie Infrarouge

Chimie organique

Co-organisation d'un congrès international

Caractérisation des matériaux

Microscopie electronique

Fabrication additive