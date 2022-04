Arnaud ZOBEL

Diamaint est une démarche pragmatique d'aide à la décision et de transformation des organisations de maintenance vers la maintenance 4.0. Avec sa solution de management proactif des actifs industriels notre équipe vous accompagne dans la création de valeur pour votre entreprise.



Avec une expérience industrielle et tertiaire multi secteurs, j'ai développé au fil des diverses expériences des compétences de management, d'organisation, de gestion et de ventes dans les domaines du service, de l'ingénierie et de la maintenance.



Polyvalence, pragmatisme, rigueur, autonomie, créativité, adaptabilité, disponibilité, persévérance et diplomatie sont les termes qui me définissent dans mon travail.



Mes compétences :

Planification

Organisation

Pilotage

Gestion

Management

Chiffrage

autonomie

adaptabilité

disponibilité

rigueur

diplomatie

polyvalence

créativité

persévérance

Rédaction