Arnaud ZOCCA

Coach

Préparation mentale à la réussite, définition d’objectif respectant les trois étages cérébraux

Identification des obstacles au succès (Croyances, Valeurs, Identité)

Identifier les personnalités pour communiquer efficacement, motiver et influencer



Directeur Commercial / Marketing

Mon rôle était à la fois, le recrutement, la formation et l'encadrement d'une équipe de chargé d'affaires qui assurait la promotion de fonds Actions Internationales.

L'analyse concurrentiel et l'étude de lancement de nouveaux fonds étaient aussi réalisé par mes soins.

Enfin, je supervisais l'organisation et intervenait lors de Roadshows de présentation en Europe.



Sales Fonds- Clientèle institutionnelle

J'ai distribué pendant trois ans des fonds luxembourgeois auprès d'une clientèle institutionnelle. Les fonds étaient principalement investis en actions internationales.



Mes compétences :

Coaching

Finance

Marketing

Neuromarketing

Profiling

Vente