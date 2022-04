Arnaud ZYLINSKI

Ergonome et Psychologue du Travail, j'ai obtenu mon Master 2 Ergonomie et Psychologie du Travail à l'Université de Poitiers. Cette double spécialisation m'a notamment permis d'aborder mes différents stages en entreprise en tenant compte à la fois des aspects physiques et environnementaux, mais aussi des aspects organisationnels et psychosociaux, cela dans le but d'aboutir a un diagnostic plus fin et à des préconisations plus adaptées.



Je souhaite mettre mes compétences au profit d'entreprises ou organismes liés à l'ergonomie, à l'évaluation et la prévention des risques psychosociaux, à l'accompagnement professionnel (notamment visant le handicap), à l'insertion professionnelle ou encore à l'orientation et au Bilan de compétences.



Je possède également le titre d'IPRP (Intervenant en Prévention des Risques Professionnels) depuis 2013.



Mes compétences :

méthodes d'orientation et d'évaluation

Recrutement

Entretiens individuels

Analyse du travail et de l'activité

Bilan de compétences

Animation de groupe de travail

Prévention des risques professionnels