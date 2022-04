Arnauld DE MORNAC

Le point commun des mes expériences professionnelles est la gestion des ressources dans l'optique d'un développement commercial.



Gestion complète et autonome du centre de profit,

90 salariés, 20 millions d'€ de CA

Délégation de pouvoir.



Marketing et Ventes

= > Lancement de produits

= > Ouverture de magasin



Animation et formation d'équipes de vente



Gestion de budget, prévisionnel, pricing, référencement



Mes compétences :

Stratégie commerciale

Gestion sociale

Service généraux et ressources humaines

Lancement de produits

Négociation commerciale

Ouverture de magasin

Management d'équipe

Budget + Performances

Business plan

Gestionnaire

Manager