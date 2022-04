Le CONCEPT :

Fédérer les cadres et dirigeants d'entreprises passionnés de sport



Le PRINCIPE :

RENCONTRER les plus grands champions et coachs français dans des conditions exclusives

ÉCHANGER sur les meilleures pratiques "Sport & Entreprise"

ANIMER un réseau de passionnés



Le PROGRAMME :

• Soirée animée par des sportifs et des experts, témoignages d’entreprises,…

• Cocktail Networking



Le LIEU :

Récemment transformé, l'hôtel Pullman Paris Montparnasse****, est situé au cœur de la rive gauche et offre une gamme complète de services. C'est aussi l'un des plus grands "hôtels-conférence" d'Europe.



Le CONTACT :

Pour toute demande de renseignement, vous pouvez nous joindre.

Arnauld GRUMO • Tél : 01 850 88 222 • Mobile : 06 86 33 88 82 • contact@leclubperformance.fr