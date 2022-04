Arnauld KUCZEWSKI

Au sein de la Direction des Systèmes d’Information du groupe FAURECIA (240 sites dans 28 pays, 60 000 personnes), j’exerce les fonctions d’architecte technique, de responsable réseaux, de responsable des infrastructures de sécurité, de responsable de la téléphonie IP, de responsable de la communication unifiée.



Ces missions, exercées en environnement hétérogène et international, m’ont permis de gérer des équipes, des projets et de mettre en place de nombreuses solutions dans le souci de la maîtrise des coûts, des budgets, et en garantissant la cohérence technique des infrastructures déployées.



Fort de plus de 18 ans d’expérience dans ces domaines, je suis capable d’appréhender un environnement innovant autant que des infrastructures complexes.



Parcours professionel :

JKP Electronique mi-temps durant DEUG, licence, maitrise

CNES mi-temps durant DEA

IBM plein temps durant these

JKP Electronique plein temps : ingenieur affaires, technico-commercial

Faurecia : architecte technique, responsable reseaux, responsable infrastructure de securite, responsable de la téléphonie IP, responsable de la communication unifiée



Formation universitaire à Toulouse, universite paul sabatier :

DEUG A1 (math)

Licence Informatique

Maitrise Informatique

DEA Informatique

Docteur de l'universtite paul sabatier, specialite informatique (these effectuee chez IBM ; sujet : administration de reseaux heterogenes)



Mes compétences :

Architecte

Architecture

Audio

Communication

Communication unifiée

Informatique

Infrastructure

Internet

LAN

Sécurité

ToIP

Video

VoIP

WAN

Web