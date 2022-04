Arnauld LOSSOUARN

Je suis en charge de la Maintenance et des Travaux mais aussi de la Gestion des Risques Techniques de l’Hôpital Privé du Vert Galant.

Maître d’Ouvrage de l'hôpital pour les projets suivants :

2006 – Agrandissement et Rénovation d’un service d’urgences

2006 - 2007 – Agrandissement et Rénovation d’un service de Chimiothérapie

2007 – Implantation d’un IRM

2009 - 2010 – Agrandissement et Rénovation d’un service d’Hémodialyse

2010 – Rénovation d'une Stérilisation au sein d'un Bloc Opératoire

2010 - 2012 – Agrandissement et Rénovation d’un service de Réanimation

2011 – Implantation d'une cafétéria avec Point Presse

2011 – Installation d'une Gamma caméra

2014 - Implantation d'un Pet Scan

2014 - Remplacement d’un SSI de catégorie A avec maintien de l’activité et sans impact sur la sécurité

2016 - Agrandissement pour l’installation d’un second IRM et second Scanner

2016 - Rénovation complète d’une chaufferie Gaz avec maintien de l’activité



Mes compétences :

Gestion des Risques

Maîtrise d'ouvrage