Arnauld MALLET

Expert en développement .Net Backend et FrontEnd, certifié Microsoft "web developper".



Je peux vous apporter mon savoir sur les technologies principales :



C#, MVC 5 Razor 3, SQL Serveur, Javascript, CSS 3 , HTML 5, linq to entities, Codefluent.



Formation continue des collaborateurs

Gestion des développements

Revue de code



Certifications :



MCPD: Web Developer 4

MCTS: .NET Framework 4, Web Applications

MCTS: .NET Framework 4, Data Access

MCTS: .NET Framework 4, Service Communication Applications





Mobilité : Calvados, Centre,Nantes, La Rochelle, Bordeaux



