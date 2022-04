Arnauld RENOUF

• Encadrer, animer et motiver une équipe de production de 31 à 48 personnes en cas de remplacement sur d’autres secteurs.

• Piloter l’organisation quotidienne de la production avec un objectif constant d’efficacité (Coût, Qualité, Délai, Motivation)

• Mettre en place une organisation efficiente de manière à gagner en productivité et en coût de revient, dans le respect de la qualité demandée par le client.

• Garantir le respect des règles d'hygiène, de sécurité et d’environnement.

• Analyser les réclamations et les rebuts pour prendre les actions correctives.

• Inscrire mes actions dans une démarche de LEAN MANUFACTURING.



Mes compétences :

Chef de secteur

Encadrement

Ergonomie

Informatique

Lean

lean manufacturing

Maintenance

Manager

manufacturing

Production

Travaux neufs