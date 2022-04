Arnauld ROSINE

J’ai découvert Internet et les nouveaux médias en 1994 à Boston, USA. Alors étudiant en Finance et Marketing, je trouvais hallucinant de pouvoir consulter la bibliothèque de mon universitéArray depuis mon appartement. Depuis, je n’ai jamais décroché.



Atteint très tôt par le virus de la radio – une histoire de famille - mon parcours lie différentes entreprises des médias traditionnels aux nouveaux médias : Europe 1 (Radio), Eurocine (exportation, production déléguée de films), PepperView (Web TV, 1998), Framfab (Web Agency suédoise leader en 2000, 3000 employés, 12 pays), l’agence de contenus multimédias Webcontents (AEGIS, Réseau Isobar, Carat, Chewingcom…).

Sous l’angle du Business Development, ce parcours ce résume en conception – production – diffusion de contenus multimédias adaptés aux différentes logiques d’audiences.



Puis j’ai fini par créer MAS PRODUCTIONS, Communications Agency Audio et Vidéo à la convergence des médias. Tous supports digitaux.



