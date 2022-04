Yakam ROSINE

Ayant une facilité d'adaptation, le sens du contact et de service, j'assiste la gestionnaire de copropriété syndic,dans ses missions d'entretien des immeubles, par l'acceuil téléphonique, et l'assistance administrative.



Mes compétences :

Acceuil Téléphonique & physique

classement et Archivage numerique

Etablissement des ordres de service

Duplication, Mise sous plis et Affranchissement

Demande des devis

Rédaction des courriers