AC2S est à votre service depuis l'an 2000 et a été fondée par Arnauld van Wambeke, expert en systèmes d'informations et des technologies connectées depuis 1983.

AC2S assure des missions d'Audits, d'Expertises, d'Accompagnement de projets, de Conseils, en toute indépendance et sans influence.

AC2S vous fournit votre solution de dématérialisation et vous accompagne vers le Cloud ou le Cloud hybride (ressources locales et distantes).

AC2S est Expert en solutions de vidéoprotection avec une totale intégration dans votre système d'information, de sécurisation périmétrique, de détection et de supervision.



Mes compétences :

Vidéosurveillance

Conseil aux entreprises

Consulting

Datacenter

Consultant

Ingénieur IT

Gestion de projets

Architecte IT

Systèmes d'informations

Infrastructure IT

Chef d'entreprise

Service

Audit

Sécurité des systèmes d'information

Expertise technique

back office

Cisco Switches/Routers