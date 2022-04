Arnault BAILLET

Vous avez un projet informatique d'implémentation, d'optimisation, d'intégration, de maintenance lié à un Progiciel de Gestion Intégrée (entre autres SAP) ?



Je vous propose d'y participer en m’appuyant sur une expérience significative en AMOA, et sur un Mastère Spécialisé "Chef de Projet ERP" du CESI de Rouen (classé dans le "Top 20" des meilleurs Masters en Management des Systèmes d'Information*).



Dans ce cadre, je vous propose de contribuer à tout ou partie de votre projet : étude d’opportunité, analyse et/ou formalisation des besoins, identification des impacts (techniques et/ou organisationnels), paramétrage fonctionnel, suivi de l'avancement et/ou de la conformité, élaboration et/ou exécution des plans de test, accompagnement des acteurs impactés par ce projet (supports/délivrance de formation, assistance…).



Outre une aptitude à fonctionner en mode projet et en équipe, mon parcours m'a amené à développer rigueur, pragmatisme et sens du service, et à mettre en oeuvre des capacités rédactionnelles, d'analyse et de synthèse. La variété des contextes rencontrés m’a permis de favoriser une faculté d’adaptation. En tant qu'interface entre équipes fonctionnelles et informatiques, j'ai démontré des qualités relationnelles.



