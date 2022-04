Arnault BONNEMAIN

Me voila maintenant Commerçant indépendant . Depuis le 29 janvier, j'ai ouvert mon 1er Magasin sous la Franchise Bureau Vallée. Départ de la région Parisienne pour le Sud et création d'un magasin de A à Z.

Nouvelle expérience, nouvelle vie. Et un magasin de 230m2, en centre ville.



Ancien hef de rayon DPH dans la grande distribution, je cherche une nouvelle orientation à ma carrière. Ayant une expérience pluridisciplinaire, j'ai plusieurs cordes à mon arc.

Patron de mon périmètre , le commerce, la gestion et le management sont mes domaines de prédilection. Mais changer de domaine ne me fait pas peur.





J’ai commencé comme simple équipier chez Quick pour financer mes études de Droit. Peu à peu j’ai évolué comme assistant manager, tout en continuant l université. Une fois ma maîtrise en poche, j’ai continué une année en temps que manager. Expérience qui m’a permis d’acquérir un rythme de travail et des responsabilités importantes. Ensuite je suis rentré dans la grande distribution au sein du groupe Auchan. Ce poste m’a permis d’acquérir de larges responsabilités, et des connaissances en gestion, management, ressources humaines et bien sur en commerce. Aujourd'hui je cherche à me tourner vers les achats, domaine que j'ai eu l'occasion d'approcher lors de ma carriére ou la gestion de stratégie commerciale.



CHEF DE RAYON EXPERT REGIONAL AUCHAN formateur de Chef de rayon.



Chef de rayon Parfumerie à Auchan Val d’ Europe (depuis octobre 2008):

•Patron d'une équipe de 7 personnes.

•3éme rayon du magasin (+ de 7,5 millions par an ).

•1ére marge et marge moins frais Société en 2009.

•Remodling complet du rayon en fonction du marché.

•Formateur sur les outils informatiques sur la direction régionale.

-Adaptation et mise en place du process efficacité opérationnelle sur le rayon aliments bébé.

-négociation d'opération commerciale et d'élaboration de tract magasin.



Chef de rayon DPH à Auchan Montgeron (Février 2004 - octobre 2008):

•Patron d'une équipe de 8 personnes.

•2éme périmètre du magasin.

•Baisse des stocks (-30%).

•Remodling du rayon.



Mes compétences :

Gestion de projet

Management

Marketing

Commerce

Achats

Gestion

Négociation

Directeur commercial