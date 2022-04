Arsène Olivier NIOMBELA

Madame, Monsieur,



J'ai acquis de solides connaissances techniques me permettant aujourd'hui de piloter un portefeuille achats, d'assurer la performance du processus achats et la communication associée et la coordination des fournisseurs servant plusieurs familles d'achats.



Ma mobilité est internationale, j'ai la fibre commerciale alliée à la maturité achat et ai le sens des responsabilités et de l'engagement.

Fort de mes expériences professionnelles en France et au Congo ( Approvisionnement, Achats Groupe, Commerce, Logistique et Transport), et de ma formation (Master Achats ), je suis actuellement à la recherche d'un nouveau challenge En Afrique en général et au Congo en particulier



Je suis à votre entière disposition si vous souhaitez me rencontrer.



Joignable au : 00 (242) 069812459 ou par e-mail :arsene.niombela@yahoo.fr



Sincères salutations,





Mes compétences :

Marchés publics

Achats internationaux

Gestion des Approvisionnements

SAP / ERP (progiciel de gestion de stock

Organisation de la chaîne logistique

Gestion de projet

Techniques d'achat

Règles de gestion de stocks

Relations fournisseurs prestataires

Techniques commerciales

Technique de négociation commerciale

Réglementation du transport de marchandises

Procédures d'appel d'offres

Chiffrage/calcul de coût

Réglementation des douanes

Audit

Règles d'élaboration d'un cahier des charges