Arnault DELBART

Depuis 1994, je travaille dans les secteurs des énergies renouvelables et la construction de maisons individuelles. J'ai activement participé à de nombreux projets de développement ( les derniers en date : médaille d'Or UMF maisons innovantes 2014, Création du groupe KAZAL : industrialisation de la construction).

En ces temps difficiles, je suis convaincu que la réussite passe par l'innovation ( nouveaux produits, nouveaux process...) d'autant que le monde de la construction est en perpétuel évolution ( réglementation thermique, normes juridiques et techniques..)

Mes domaine d'expertise :

- management des équipes commerciales dans la vente en B to C

- le marché de la construction de la maison individuelle avec un souci d'optimisation des couts et des performances

- l'optimisation des forces de ventes par la mise en place d'outils adaptés.



Mes compétences :

Energies renouvelables

Formation