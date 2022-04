Arnault LAMAUDIERE

DOMAINES DE COMPETENCES:

• Gestion de projet industriel:

Management Client/Fournisseur, Sous-traitance à international,

Production de données et de composants industriels,

Maîtrise d'œuvre / ouvrage systèmes d'info IAO.

• Automobile

Prestations Electriques/Electroniques

Architecture électronique, CEM, Systèmes de navigation

CAO cablage

Outils de Diagnostic et reprogrammation (Protocole ISO/KWP2000, CAN)



Mes compétences :

Automobile

Chef de projet

Maitrise d'oeuvre

Maîtrise d'ouvrage

Management