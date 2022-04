Arnault LANCIA

Depuis octobre 1998 chez Thermal Ceramics de France à Thouarcé (49), j'ai d'abord pris une part active, en tant que chef de projets, au développement technique (étude et process) de la gamme produits Thermal Ceramics.

En août 2007, j'ai eu l'occasion de pouvoir intégrer le service commercial de la société en tant que chargé d'affaires puis de KAM. Cette nouvelle opportunité me permet d'offir à nos clients clés mon expertise technique et d'être quotidiennement au plus près de leurs besoins.



Mes compétences :

Aéronautique

Anglais

Automobile

Calcul thermique

Ceramics

Diesel

Isolation

Isolation thermique

Key account manager

Manager

Moteur Diesel