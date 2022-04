Actuellement basé a Hambourg,



Je suis le lien entre SDV et l'entreprise prestataire ainsi que le client ( AIRBUS) dans le cadre du lean management.

Mes objectifs sont:

- Le bon suivi du protocole et des contrats ratifiés

- La mise en place d'une politique d amélioration continue et de son application par les équipes en place



Mes compétences :

Excel et Access

WMS Reflex et Infolog

Logistique

Transport