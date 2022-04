Arnault MASÉDA

J'enseigne actuellement, en tant que formateur pré-presse, en formation initiale avec des jeunes alternants bac pro (production graphique) et aux BTS (Design graphique) aux Gobelins et m'intéresse également à la pédagogie adaptée à la formation, pour jeunes et pour adultes.



J'enseigne également cette année en prépa Gobelins.



Je participe régulièrement au jury Gobelins (BTS, Concepteurs Réalisateurs Graphiques).



Passionné par le management et la gestion d'équipe, j'ai suivi plusieurs formations en la matière, ainsi qu'un coaching en management.



J'aime également produire, et ne pas lâcher "le clavier". J'aime faire de la maquette, de l'exécution et j'ai pu acquérir des méthodes de travail alliant efficacité et rapidité. La dualité formateur / freelance me permet de garder un côté pédagogie enseignement avec les jeunes, et un côté dans la production que j'adore.



J'ai récemment suivi une longue formation en HTML5/CSS3 et je m'intéresse désormais tout particulièrement au code.



J'aime par exemple particulièrement organiser le travail et trouver des solutions de mise en page automatique ou semi-automatique (via les GREP, recherches et feuilles de styles).



Je m'intéresse particulièrement au développement personnel.



Je suis formé à la prise de parole en public et j'assiste à des cours de théâtre.



J'ai eu de nombreuses fois à m'occuper de recrutement (maquettistes ou webdesigners).



Mes compétences :

Management

HTML 5

CSS 3

Adobe Photoshop

Microsoft Excel

Mac OS

Adobe InDesign

Recrutement

Adobe Illustrator

Adobe Muse

Planification

j Query

Customer Relationship Management

Marketing

HTML5

Cascading Style Sheets