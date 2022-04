Arne BALJOUX

J'ai eu la chance de débuter dans le domaine du poste de travail lors des grandes mutations (arrivée de Windows 9X puis XP, mise en réseau des PC avec des serveurs de fichiers, déploiement des nouvelles technologies, etc.) et de suivre ensuite ses diverses mutations vers une gestion de plus en plus maitrisée et industrialisée.



Mon parcours m'a permis de d'aborder les différents aspects du support aussi bien du côté utilisateur que du côté infogérant.



J'ai débuté comme expert technique chez Renault sur des domaines variés comme les impressions bureautiques, les postes de travail (desktop et laptop), serveurs, etc.



Cette approche fut très riche et très formatrice techniquement mais je me trouvais trop éloigné du terrain. J'ai alors pris en charge la responsabilité du support du poste de travail de la DIAC/RCI Banque (filiale financière de Renault) ce qui représentait un parc d'environ 2 000 postes de travail sur la France.



Lorsque Renault a choisi d'externaliser tout son périmètre poste de travail, j'ai choisi de découvrir le monde de l'infogérance en rejoignant le partenaire choisi (HP). Je suis alors devenu Delivery Manager en participant au pilotage opérationnel des 2 Service Desk délocalisés (Tunis et Barcelone).



En mai 2010, j'ai choisi de relever un nouveau défi en rejoignant la DSI en pleine évolution du groupe GDF SUEZ. Au sein du département Desktop Environment, j'assume désormais la responsabilité du Pôle Operations dont les missions sont de piloter l'infogérant, d'exploiter les serveurs de fichier et de produire les services bureautiques.



Mes compétences :

Outsourcing

Infogérance

Support

ITIL