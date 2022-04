Arney-David BADER

Descendu tout droit de mes montagnes suisses, je propose une connaissance étendue et éclectique dans le domaine de l'informatique puisque, actuellement responsable informatique d'une petite structure, je suis amené à toucher à tous les domaines liés à l'informatique (Réseau/Systèmes, développement, BDD, etc...). Mon large panel me permet de m'adapter rapidement à tout type de problème sans perdre pied et ma force de travail me permet un aboutissement des projets qui me sont confiés.



Mes compétences :

TCP/IP

Ethernet

SSH

Firewall

Microsoft Word

Microsoft Excel

CentOS

Archivage

Microsoft Access

PHP 5

SQL

SugarCRM

MySQL

CSS

Linux

Asterisk

InnoDB

Management

Visual Basic

HTML