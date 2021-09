Claudine BOCLE

Bonjour et bienvenue sur mon profil viadeo.



Je possède un parcours où se combinent désormais trois domaines de compétences : le développement local, la formation et le conseil en orientation professionnelle chacun des trois nourrissant l’autre.



Possédant une expérience professionnelle réussie de plus de dix années en tant que consultante emploi-formation, j’ai choisi de développer également des compétences dans les secteurs de la prévention et dans celui des services à la personne .



Actuellement, en poste au sein de l'IMCP, une école spécialisée dans les formations tertiaires, je suis plus particulièrement chargée du placement des jeunes en contrat de professionnalisation au sein d'entreprises.



Je recherche donc des partenaires économiques intéressées par ces dispositifs lien l'emploi et la formation diplômante.



Auparavant, au sein du PRIF (Prévention Retraite Ile de France), organisme crée par les trois principales caisse de retraite (Cnav, MSA, RSI...) j'ai mis en place des ateliers de prévention à destination des personnes âgées autonomes sur de nouvelles zones géographiques présentant de forts critères de fragilités.



Par ailleurs, je possède une expérience significative en matière de lancement et de gestion de projet.



J’ai en effet participé à la mise en œuvre du projet d’essaimage des points relais résultant du plan 2 du développement des services à la personne visant à professionnaliser le secteur de l’emploi direct tant au niveau des employeurs que des salariés à la fois sur Paris et sur Lyon.



Plus globalement, mon action visait à promouvoir l'offre de service de ces deux organismes tant au niveau des professionnels que du grand public en mobilisant également de nombreux outils de communication, telles que les Ntic, l'intranet et le CRM.



Auparavant, mes expérience dans le domaine de la formation après avoir suivi des cours du soir au Cnam, m'ont permis de construire des scénarios pédagogiques en présentiel et à distance et de participer au

développement « commercial » des structures en répondant aux appels d’offre et en construisant des propositions commerciales adaptées aux attentes des prospects visités.



En tant que «chargée de bilan de compétences et consultante emploi», j’ai toujours su adapter mon intervention en fonction des bénéficiaires et co-construire des solutions en prenant en compte les nouveaux dispositifs emploi- formation mis en place.



Si mon profil vous intéresse, si vous souhaitez me proposer un partenariat pour la mise en place de contrats en alternance, n'hésitez pas à me solliciter, c'est avec grand plaisir que je me rendrais disponible pour échanger avec vous.



Mes compétences :

Conseil

Ingénierie

Accompagnement

Formation

Coordination

Pédagogie

Gestion de projet

Prospection de clients

Développement local