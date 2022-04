Arno BOYER

Titulaire d'un BTS Action co et d'une licence sup de co j'ai créé et développé 3 entreprises de propreté en région Lyonnaise entre 2002 et 2012 :



- ALB SERVICES

- PHS

- Killian Services



Depuis juillet 2012, j'ai intégré le Réseau Orpi :



- 2012 : Rachat Agence Orpi Bron

- 2014 : Rachat Orpi Axes Immobilier à Lyon 7e

- 2015 : Création Orpi Agence de la Gare à Lyon 7e

- 2015 : Création et mise en place d'un pôle d'activité ADB (Gestion Locative)