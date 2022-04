Arno BOZON-LIAUDET

Bonjour à tous,



J'ai 26 ans et je réside à Thônes en Haute-Savoie, à mi chemin entre les stations de ski du massif des Aravis et le lac d'Annecy : un bonheur pour les passionnés de sports outdoor comme moi !



Je travail actuellement chez TSL OUTDOOR comme Responsable Production et Logistique. Cette fonction de chef d'atelier implique la coordination de toute l'activité de production (montage des raquettes et des produits dérivés) avec celle du service expédition (préparation des commandes) de manière à limiter nos stocks tout en garantissant des délais de livraisons les plus courts possibles pour nos clients.



Pour le reste, ma vie active se partage entre l'activité de moniteur de ski à l'ESF de Manigod et celle de Sapeur-Pompier Volontaire au Centre de Secours de Thônes.



Vous l'aurez compris, pas le temps pour s'ennuyer et c'est très bien comme ça !!

A bientôt,