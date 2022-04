Après plusieurs années passées entre sociétés de post-production audiovisuelle et agences multimédia, c'est fait... je vole désormais de mes propres ailes.



Graphiste 2D/3D, illustrateur, truquiste ou réalisateur... toutes ces étiquettes me conviennent car j'aime travailler l'image... toutes les images !



C'est mon petit plaisir à moi et c'est comme ça.