Arnold COUZIN

Je suis entré en 2001 à Sogitec (Groupe Dassault Aviation) pour rejoindre le pôle de production de bases de données 3D.



J’ai pu découvrir les contraintes spécifiques à la simulation en temps réel, et compléter ainsi ma maîtrise de la modélisation 3D et de la texturation d’objets (Logiciels Photoshop, Creator, LightWave).

Les besoins du poste de producteur de bases de données m’ont depuis permis d’acquérir la maîtrise de nouveaux champs de compétence :



-Modélisation de terrain 3D et traitement de données géographiques (logiciels ArcGIS).

-Traitement d’images satellites (géo-référencement, retouche, colorimétrie, classification des matériaux…) sur logiciels Photoshop, ER-Mapper et ERDAS.

-Paramétrages et génération de bases de données en vue de leur exploitation par les générateurs d’images (Sinbad).





Ma maîtrise du rendu 3D réaliste m’a par ailleurs amené à produire des vues d’artiste pour les réponses d’appel d’offre auxquelles Sogitec participe. La mise en place de cette activité m’amène à traiter les différentes données 3D issues du bureau d’étude (Catia, Collada, vrml), et me met en relation avec l’ensemble des services et départements de l’entreprise.





Depuis 2009 j’ai en charge le développement du design et de l’ergonomie des IHM des logiciels Sogitec.



J’ai développé cette activité nouvelle à Sogitec après une formation d’intégrateur WPF sur outils Microsoft Expression et Visual Studio, à l’initiative et en collaboration avec la Direction Technique de l’entreprise.



Je maîtrise aujourd’hui le développement en langage xaml et gère son intégration dans un environnement C#, sur plateformes Windows 7, Windows Phone 7 et Windows 8 (Metro), et pour des matériels desktop, tablettes tactiles et tables Surface.



Cette extension régulière de mes champs de compétences atteste de mes capacités d’adaptation, de réactivité, d’organisation, de méthodologie et d’innovation, élargissant par là-même mon niveau de connaissances.



Mes compétences :

WPF

Infographie 3D

Réalité virtuelle

IHM

Ergonomie