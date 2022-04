Arnold DUQUESNE

- Infographiste Expert 3D dans le domaine de la simulation pour la Société Oktal SE.



- Créateur de "Ruck In Stat" - Logiciel développé pour les tablettes électroniques, permettant de saisir des informations sur une équipe, ses joueurs, leurs entraînements et leurs matchs (ruck, mélée, touche, plaquage,essai...) dans le but d'établir des statistiques, puis de les analyser avec ou sans l'appui de la vidéo.



- Analyste vidéo de l'Equipe 1 du club de rugby "Le Coq Léguevinois"