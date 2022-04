Didier GIRBAL

En charge de la conception et réalisation des différents supports de communication (plaquettes, fiches produits, annonces presse, mailings, site web, PLV,...)



Responsable de la conception à la réalisation des interfaces pour les différents simulateurs (Automobile, Ferroviaire, Aéronautique), et des IHM des logiciels Oktal (chartes graphiques, design et ergonomie)

Création et réalisation d'images techniques et animations 2D - 3D, (vectoriel, bitmap, 3D TR et pré-calculé)



Modelisation, texturing d'objets pour le Temps Réel : véhicules, batiments, personnages, synoptiques, animations...

Modelisation, texturing de scènes, de décors et de bases de données dans les domaines de la simulation Automobile, Ferroviaire, Défense et Aéronautique.



Logiciels maitrisés: Xpress, InDesign, Illustrator, CorelDraw, Flash, Photoshop, 3d studio max, Poser, Dreamweaver, Premiere.