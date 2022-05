Olivier MAJOREL

19 ans d’expérience dans des postes à responsabilités, chef de service, responsable de département, direction de projets informatiques et multidisciplinaires, maitrise d’ouvrage et maitrise d’œuvre, dans la commercialisation et la gestion de contrats pour le public ou le privé, en France, Europe et à l'étranger.



24 ans d’expérience technique dans la réalisation de systèmes informatiques et pluridisciplinaires (systèmes d'information, développement logiciel, temps réel, 3D, télécom, automatismes, systèmes électriques et électroniques, imagerie, audiovisuel, mécanique, hydrodynamique)



Secteurs d’activité : administration, banque, télécom, audiovisuel, aéronautique, défense, transport.



Formation en ingénierie télécom, gestionnaire de contrat expérimenté, solide expérience en maitrise d’ouvrage de projets IT au forfait, de réalisation de systèmes clés en main, d’animation d’équipes



Mes compétences :

Gestion centre de profit

Simulation

Aéronautique

Training

Ferroviaire

Pilote privé

Direction de projet

Intégration de systémes