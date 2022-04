Arnold PRUDHOMME

Passionné par la maîtrise de l'énergie depuis le lycée, je me suis spécialisé progressivement dans les économies d'énergies et les énergies renouvelables...



Tout au long de mon cursus, j’ai toujours sollicité ce thème dans mes projets, de l'exposé sur le photovoltaïque, à l'audit énergétique de bâtiments administratifs en passant par une étude sur la valorisation de la chaleur des séchoirs industriels grâce à la pompe à chaleur.

Diplômé du Master 2 « Énergétique et développement » de Bordeaux, mon esprit d'analyse se porte sur la thermique, thermodynamique, mécanique des fluides, acoustique et l'environnement.

Les projets d'audits énergétiques de bâtiments et d'optimisation de systèmes énergétiques divers m'intéressent particulièrement.



Aujourd'hui, je souhaite intégrer le poste d'ingénieur en maitrise de l'énergie au sein d'une structure de type bureau d'étude. Je suis disponible immédiatement et mobile sur la France entière.

Je recherche également des postes de Conseiller énergie pour les communes, particuliers et professionnels. Ces postes concernent notamment les collectivités territoriales.

Finalement, je reste ouvert à toute proposition dont la mission concerne la maitrise de l'énergie et les énergies renouvelables. Les postes de techniciens supérieur liés à une perspective d'évolution m'intéresses donc également.



N'hésitez pas à me contacter et me faire suivre toute offre allant dans ce sens, je vous en serais reconnaissant.



Mes compétences :

Audit

Audit énergétique

Conception

Développement durable

Eco conception

Economie

Économie d'énergie

Efficacité énergétique

Energétique

Energie

Énergie renouvelables

Environnement

Maîtrise de l'énergie

Energies renouvelables

Thermique

Gestion de projet