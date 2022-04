Arnold STILGENBAUER

Passionné de technologie depuis mon plus jeune âge, j’aime le relationnel, la communication, échanger avec un public et transmettre mes savoirs.

J’ai des connaissances dans la maintenance, dans l’utilisation des CMS (Joomla, Wordpress…).



Après plusieurs années dans la restauration, j’ai décidé de me réorienter vers le métier d’animateur multimédia.

J’ai pu réaliser des périodes en entreprises en tant que Webmaster, Technicien de maintenance informatique et Animateur Multimédia. Grâce à ses périodes en entreprise j'ai pu élargir mes compétences pour mieux cerner et répondre aux demandes des utilisateurs.



Mes compétences :

Communiquer sur différents supports

Animer une séances d'animation

Élaborer le scénario pédagogique et les ressources

Préparer et animer des ateliers

Créer des sites avec des CMS (Joomla, WordPress, G

Paramétrer un réseau intranet

Maîtrise de logiciels de bureautique (Pack office,

Maîtrise de différents systèmes d’exploitation

Localiser et diagnostiquer des pannes localement o

Assurer la veille technique

Remplacer ou réparer un matériel ou un ensemble dé

Configurer un poste de travail et le tester selon

Assister techniquement l’utilisateur pour résoudre