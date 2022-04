Emanuelle STILGENBAUER

Titulaire d’un niveau 4, je suis actuellement à la recherche d’un contrat de professionnalisation en tant que secrétaire médicale.



Bénévole à l’Association des Paralysées de France, je peux mettre en pratique mes compétences notamment dans le domaine du secrétariat. Je suis aussi confronter aux difficultés rencontrées par les personnes en situation de handicap, ce qui m’a permis le sens de l’écoute, ainsi que le respect du secret professionnel.



Mon statue travailleuse handicapée, ainsi que mon âge, me permette de pouvoir bénéficier d’un contrat de professionnalisation. Mon handicap n’est pas une gêne pour ce métier.



Pendant cette formation je pourrai vous proposer mes compétences et mon expérience acquise durant mon bénévolat. Cela me permettra aussi d’acquérir des notions médicales et obtenir une qualification. Je pourrai ainsi exercer un métier dans lequel je pourrai m’épanouir.



Motivée, organisée et rigoureuse, je mettrais à votre disposition tout mon sérieux et ma ponctualité dans mon travail.



Je reste à votre disposition pour toutes informations complémentaires.



Mes compétences :

Rédaction de courriers

Microsoft Office

Accueil physique et téléphonique

Gestion du courrier

Evénementiel

Planification

Compte-rendu

Classement

Prise de notes