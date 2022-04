Arnoux ISABELLE

Oui ! Je suis en pause professionnelle et je travaille tout le temps ! Chez moi, dans mon jardin, mon atelier... pour des amis aussi !

J'ai travaillé comme collaboratrice chef d'entreprise pendant environ 28 ans (secrétariat de direction).

Coordonner l'équipe bureautique et commerciale (5 personnes) et l'équipe formateurs (15 personnes en moyenne). Faire le lien entre les équipes et le responsable d'entreprise.

Assurer les suivis entre les administrations,les partenaires, les fournisseurs et l'entreprise.

Gérer l'ensemble de la relation clientèle (notamment lors des conflits et ou de la prise de décision commerciale).

Prendre en charge la comptabilité des 2 entreprises (une en BNC, l'autre en BIC) jusqu'au dépôt pour les bilans en fin d'année.



A ce jour je suis en formation "Astro Thérapeute" et je travaille sur 3 projets.

Je participe au développement de gîtes de vacances en Guadeloupe. Après avoir relevé mes manches pour la rénovation, avoir mis en place le site internet, travaillé sur l'aménagement du jardin...

J'ai entrepris entre temps une formation d'Astro Thérapeute et je travaille sur 3 projets en même temps dont un qui me tient à coeur puisqu'il s'agit du travail artisanal que j'ai réalisé et abandonné pour la mise en place des gîtes !

2017 devrait voir la naissance de ce site internet pour faire connaître ce travail avec la mise en vente des réalisations et des nouvelles sur ce que je projette vraiment...

Je veux toujours continuer à travailler longtemps... dans des conditions de vie agréable...



Je travaille en parallèle sur le site internet des gîtes, ouvert fin 2012, qui va être refondu pour la fin 2016 en principe...

Le site a obtenu un label clés vacances (2 clés) au 1er trimestre 2013 et *** au classement IHC (Institut Hôtelier de classement) le dernier trimestre 2013.



Mes compétences :

Tenacité et total engagement