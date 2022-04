Aro RAVELOSON

Je viens de démarrer une formation en DUT HSE, parce que je suis particulièrement intéressé par la prévention des risques aussi bien sanitaires, qu’environnementaux et surtout le contact humain que demande cette formation, cela correspond bien à mon projet professionnel.

Aujourd’hui je recherche un poste d’apprenti en HSE à raison de quinze jours en entreprise et quinze jours en école, sur deux ans.

Je peux déjà intervenir sur des projets tels que, l’élaboration du Document Unique, la mise en place d’action corrective et préventive, le respect de veille réglementaire, la prévention des risques incendies, et être déployé sur des actions HSE.





Mes compétences :

Pack office 2013, SolidWork, Meca3