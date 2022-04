Aro RAZAFINDRAZAKA

Responsable R&D pendant 2 ans, j'ai coordonné le projet de création d'une gamme de produits (céréales et fruits) au sein de Baobab des saveurs, une jeune entreprise dynamique qui valorise les ressources africaines sur les marchés asiatiques, européens et américains.



Principalement en charge du développement de prototypes, j'ai développé des compétences en formulation de produit, analyse sensorielle, veille technologique et génie des procédés (séchage, cuisson). Autonome et force de proposition sur mes sujets, j'ai été moteur dans la gestion du projet, en particulier dans la planification et la liaison entre les services internes (marketing, qualité...) et les prestataires externes ( fournisseur équipement, PAI...).



Ingénieur Agroalimentaire et titulaire d'un master 1 en biologie (nutrition), je suis passionné par la compréhension des mécanismes complexes du vivant et par l'élaboration de protocoles d'essais expérimentaux.



Après 2 années d'expatriation au Sénégal, je souhaite consolider mes compétences en France, sur un poste en R&D qui me permettrait de travailler sur les produits végétaux et plus globalement sur les produits nutritionnels.



je vous invite à consulter mon profil pour en savoir d'avantage sur mon parcours et à me contacter si vous souhaitez obtenir des informations complémentaires.



Mes compétences :

Agroalimentaire

Business

Formulation

Innovation

Innovation produit

Marketing

Nutrition

Process

Qualité

Recherche