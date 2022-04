Arold PAUL

Gradé Master en Dynamique des Fluides à l'Université Paris-Sud XI d'Orsay. J'ai effectué mon stage de fin d'étude au sein du laboratoire FAST (Fluides, Automatique et Système Thermique) de Paris Sud (Expérimentation et simulation numérique du "sillage de Kelvin")

L'énergétique dans l'Aéronautique et l'Automobile, l'Aérodynamique et le secteur éolien sont les domaines dans lesquels j'aimerais me lancer.



Notions avancées en Mécanique des Fluides et méthodes numériques (Différences Finies, Volumes Finis).



Ingénieur en électromécanique, j'ai des connaissances en mécanique du solide (Mécanique des milieux continus, Mécanique des structures, méthodes modales, Interaction Fluide/Structure, Vibration), en réseaux électriques, mécanique des moteurs à pistons.



Notions en programmation ( langage C, Fortran90, Java).



Mes compétences :

Langage C

Langage C#

Langage C++

Lutte contre l'incendie

Mécanique

Mécanique des fluides

Mécanique des Solides

Secourisme