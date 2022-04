Arome PHANPHENGDY

DIRECTEUR INFORMATIQUE

Accompagner et garantir les évolutions des systèmes d’information en entreprise

20ans d’expérience en management IT, ITIL, Service Desk, infogérance, et Projets de transformation des services IT de la Dsi.



Mes compétences :

Management d'équipe

Management de projet

Management de la qualité

Management de transition

Management du changement

ITIL

PMI / PMP

Coaching individuel

Relation client

Service

Green IT